Haberler Gündem Haberleri Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler de karıştı: 1 kişi öldü, 3’ü ağır 11 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 9.12.2021 23:24

Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler de karıştı: 1 kişi öldü, 3’ü ağır 11 kişi yaralandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler de karıştı: 1 kişi öldü, 3’ü ağır 11 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, öğrenci servisinde başlayan kavgaya ailelerde karıştı. Aralarında daha önce de husumet bulunduğu belirlenen aileler arasındaki, silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 39 yaşındaki Kadri Türk hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 3'ü ağır 11 kişi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bismil İl Jandarma Komutanlığı kavga eden ailelerin yaşadığı Korukçu ve Kayabaşı köylerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri aldı. Polis ise, kavgada yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde tarafların yeniden kavga etme olasılığı nedeniyle sıkı önlemler aldı. Kavgada hayatını kaybeden Kadri Türk, toprağa verilirken, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler de karıştı: 1 kişi öldü, 3’ü ağır 11 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA