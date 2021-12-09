Öğrenci servisinde başlayan kavgaya aileler de karıştı: 1 kişi öldü, 3’ü ağır 11 kişi yaralandı

Kavgada yaralanan 3'ü ağır 11 kişi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bismil İl Jandarma Komutanlığı kavga eden ailelerin yaşadığı Korukçu ve Kayabaşı köylerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri aldı. Polis ise, kavgada yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde tarafların yeniden kavga etme olasılığı nedeniyle sıkı önlemler aldı. Kavgada hayatını kaybeden Kadri Türk, toprağa verilirken, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.