Şehidin baba ocağında yas

1'inci Komando Tabur Komutanlığına Nirva-Seytu üs bölgesi yakınlarında bölücü terör örgütü tarafından yapılan roketatarlı hain saldırı sonucu Şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli mahallesinde yaşayan Şehit annesi Nihal ve Şehit babası Hüseyin Sarı, acı haberi alınca yıkıldı. Ayakta güçlükle durabilen anne Nihal Sarı, "Oğlum için ve Şehitlerimiz için oturmuyorum. Oturursam bir daha kalkamam. Oğlum için ayakta durmam lazım. Hainleri sevindirmemem lazım" diyerek herkesi duygulandırdı.

EŞİ VE ÇOCUKLARI DA BABA OCAĞINA GELDİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın eşi Anya Sarı ve çocukları 2 yaşında Adel ile 8 yaşında Aksel de acı haberin ardından Edremit'teki baba ocağına geldi. Ev ve mahalle Türk Bayraklarıyla donatıldı.