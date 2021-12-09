Son dakika: Şırnak’ta Tahir Güven’in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi gözaltına alındı





Olay, 4 Aralık akşamı Cizre'nin Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. Eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Güven hayatını kaybetti. Ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürülen Güven'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.





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Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, önceki gece Cizre kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, HDP Gençlik Meclisi üyeleri Mehmet Miraç Dinç ve Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök gözaltına alındı.