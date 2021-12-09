Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist daha teslim oldu
Giriş Tarihi: 9.12.2021 17:55 Son Güncelleme: 9.12.2021 17:57

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist daha teslim oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 193'e yükseldi.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

1992 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUPLARININ SAYISI 193'E YÜKSELDİ

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 193'e yükseldi.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist daha teslim oldu
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