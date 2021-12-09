Son dakika | İSPARK’a 41 milyon zararda flaş detaylar!

SON DAKİKA | İSPARK'IN NET ZARARI 41 MİLYON TL

Mali tabloda, İSPARK'ın gelirlerini oluşturan net yurt içi satışları 334 milyon 488 bin 988 lira, faaliyet alacakları 2 milyon 795 bin lira, şüpheli ticari alacaklar 2 milyon 414 bin lira, faaliyet borçları 35 milyon 803 bin lira, dönem net zararı ise 41 milyon 351 bin 130 lira olarak açıklandı.