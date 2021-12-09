Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, vatandaşlar isyan etti: Bu kadar zor olmamalı!
Giriş Tarihi: 9.12.2021 10:15

SON DAKİKA: İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, vatandaşlar isyan etti: Bu kadar zor olmamalı!

SON DAKİKA: İstanbul’un toplu ulaşım çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, vatandaşlar isyan etti: Bu kadar zor olmamalı!

Son dakika haberine göre; Yenibosna’da sabah saatlerinde metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Yoğunluğun nedeni ise sıklıkla yaşandığı üzere arıza yapan metrobüstü. Seferler uzun süre tek şeritten yapılırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İşlerine ve okullarına geç kalan vatandaşlar sık sık metrobüs arızaları yaşandığını belirtti. Bir vatandaş, "Bu araçların kontrolünü yapıp trafiğe göndermenin bu kadar zor olmaması gerekiyor. " dedi.

Yenibosna'da sabah saatlerinde yaşanan metrobüs arızası duraklarda yoğunluğa neden olurken, uzun süre bekleyen vatandaşlar isyan etti.



İstanbul'da son dönemde sık sık yaşanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs sabahın erken saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında arızalandı.




Yenibosna’da metrobüs arızası vatandaşları isyan ettirdi! | Video





Metrobüs seferleri uzun süre sadece tek yönlü gerçekleştirilirken durakta da yoğunluk oluştu. İşlerine ve okullarına geç kalan vatandaşlar uzun süre durakta beklemek zorunda kaldı. Uzun süren bekleyişten sonra yol yardım aracının gelmesiyle metrobüsteki arıza giderildi ve seferler normale döndü.



"SAATLERCE BEKLEMEK ZORUNDA KALDIM"

Sarıyer'e gideceğini ve geç kaldığını söyleyerek sık sık yaşanan arızalara tepki gösteren vatandaş, "Geçen hafta da metrobüste böyle bir yoğunluk yaşandı. Saatlerce burada beklemek zorunda kaldık ve insanlar işlerine geç kaldılar. Bu araçların kontrolünü yapıp trafiğe göndermenin bu kadar zor olmaması gerekiyor. Ben Sarıyer'e gideceğim ve şu an trafik yüzünden bekliyorum. Geç kaldım" diye isyan etti.

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SON DAKİKA: İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, vatandaşlar isyan etti: Bu kadar zor olmamalı!
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