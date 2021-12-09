SON DAKİKA: İstanbul’un toplu ulaşım çilesi bitmiyor! Metrobüs bozuldu, vatandaşlar isyan etti: Bu kadar zor olmamalı!





"SAATLERCE BEKLEMEK ZORUNDA KALDIM"

Sarıyer'e gideceğini ve geç kaldığını söyleyerek sık sık yaşanan arızalara tepki gösteren vatandaş, "Geçen hafta da metrobüste böyle bir yoğunluk yaşandı. Saatlerce burada beklemek zorunda kaldık ve insanlar işlerine geç kaldılar. Bu araçların kontrolünü yapıp trafiğe göndermenin bu kadar zor olmaması gerekiyor. Ben Sarıyer'e gideceğim ve şu an trafik yüzünden bekliyorum. Geç kaldım" diye isyan etti.