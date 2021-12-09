Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meclis’teki ahlaksız el hareketi ile ilgili açıklama! Özür dilemesi beklenirken inkar yoluna gitti

CHP Genel Başkanı KEmal Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis'teki ahlak sınırlarını aşan el hareketi ile tepkilerin odağı oldu. TBMM tutanaklarına da geçen el hareketini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Elinin sırt kısmına vuruyor' diyerek kıvırmaya çalışsa da tepkiler dinmemişti. Kılıçdaroğlu'ndan günler sonra Meclis'i karıştıran o el hareketi ile ilgili bir açıklama geldi. Özür dilemesi istenen Kılıçdaroğlu da, Grup Başkanvekili Özgür Özel gibi inkar yoluna gitti, ahlaksız olarak nitelendirilen o el hareketini yapmadığını söyledi.