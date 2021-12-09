Tahir Güven olayına 1 tutuklama, 3 gözaltı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde 4 Aralık günü Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ak Parti Cizre eski ilçe Başkanı ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven olayı ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişinin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 Aralık günü E.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. 8 Aralıkta mahkemeye çıkarılan E.K. tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Konuyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında saldırı olayının şüphelilerinden M.M.D., 07.12.2021 günü akşam 19:00 sıralarında H.K.,M.S.K,A.K, isimli şahısların aile apartmanına girdikten yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra apartman sakinlerinden A.K. ile birlikte evden ayrıldı. A.K. ve M.M.D. savcılık talimatı ile gözaltına alındı. Ayrıca gözaltına alınan M.M.D ile irtibatlı olduğu tespit edilen S.G. isimli şüpheli şahıs ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 08.12.2021 tarihinde Silopi İlçesinde, yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi gözaltında 3 kişinin ise gözaltı işlemler devam ediyor. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.