İşte o açıklamalardan satır başları;

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın parlamenter asamblesi bu. Daha önce 2019'da Fas'ta yapılmıştı. Normalde yılda bir yapılıyor ama salgın dolayısıyla yapılamadı.

Son Dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na ''el hareketi'' tepkisi! | Video

DÖNEM BAŞKANLIĞINI TÜRKİYE ÜSTLENECEK

Tunus alacaktı, Tunus'taki siyasi gelişmeler sebebiyle Tunus Parlamentosu'nun toplantıyı yapabilme ihtimali kalmadı. Bu bakımdan başka ülkelerin de talebiyle Türkiye'nin yapması yönünde bir karar alındı. Biz de talip olduk. Bu konferansı yarın yapacağız. Dönem başkanlığını Türkiye olarak biz üstlenmiş olacağız.

TÜRKİYE'DEN DİPLOMASİ ATAĞI

Çok dinamik bir uluslararası ilişkiler süreci yaşanıyor dünyada. Hatta belli bir ülkeye karşı bir tavırdan ziyade her olay karşısında yeni bir tavır geliştirmek ve yeni bir politika üretme mecburiyetiyle karşı karşıyayız.

Her ülkeye sürekli hasım olma durumu yok artık.

Ortak noktalara odaklanarak fikir ayrılıkları görüşülmeli.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE GERGİNLİK

Kavga görüntülerinin parlamentolarda olmaması gerekiyor. TBMM'nin kimliğine yakışmıyor, milletvekillerini uyardım.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN EL HAREKETİ

Milletimiz tarafından hoş karşılanmadığını ifade etmem lazım. Yanlış bir hareket yaptığı zaman insanın da onu telafi edecek bir tavır içerisine girmesi lazım. Bunlar hoş değil. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Yapan kişinin telafi edecek tavır içine girmesi lazım.