Yılmaz: “2022’de eğitim yatırımlarımıza durmaksızın devam edeceğiz”

Piri Mehmet Paşa İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından kahvaltılı dayanışma toplantısı düzenlendi. Programa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye meclis üyeleri, Piri Mehmet Paşa Okul Müdürü Harun Kazancı, Okul Aile Birliği Başkanı Duygu Demirkan Liv, Okul Aile Birliği Yönetimi ve öğrenci velileri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitim yatırımları ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.



'EN MUTLU OLDUĞUM TOPLULUK SİZLERSİNİZ'





Başkan Yılmaz, okul aile birliği üyeleri ve öğrenci velilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Benim beraber olmaktan en çok mutlu olduğum topluluk ve en mutlu olduğum çatı, okullarımız, eğitimcilerimiz ve o çatı altında eğitim gören çocuklarımız… Seçimden önce, hayatın tüm yükünü omuzlayan ve tek derdi, endişesi, çocukları ve çocuklarının hayata hazırlanması olan annelere; 'Sizin derdinize, yükünüze ortak olmaya geliyorum, beni yalnız bırakmayın, size elimi uzatıyorum, benim elimi havada bırakmayın.' demiştim. Allah'a şükürler olsun, hanımefendiler o eli ziyadesiyle yakaladı ve hiç bırakmadılar. Sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Biz de göreve gelir gelmez, yarının cumhurbaşkanları, bakanları, milletvekilleri, belediye başkanları olacak çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için, bütün donanımlara sahip bir şekilde vatanını, milletini seven bireyler olmaları için okullarımıza, çocuklarımıza yönelik birçok destek projesini hayata geçirdik. Ben sizin çocuklarınızla hemhal olmaya, eğitime yatırım yapmaya devam edeceğim" dedi.



'2022 YILINDA ÇOK SAYIDA ETKİNLİK OLACAK'







Başkan Yılmaz, görev alanında olup olmadığına bakmadan birçok hizmeti yaptıklarını ifade ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü: "Silivri Belediyesinin görev, sorumluluk ve yetkileri arasında okullar, kütüphaneler, okulların fiziki yapısının iyileştirmeleri olmasa da biz sunu söylemiştik; 'Silivri'de 8. sınıfı bitiren her çocuk en az bir yabancı dil konuşabilmeli, bir müzik aleti çalabilmeli ve bir dalda lisanslı sporcu olabilmeli.' demiştik. Çocuklarımızın okul eğimlerinin yanı sıra, kültürle, sanatla, sporla iç içe olmasını hedeflemiştik. Pandemi nedeniyle aksaklık yaşasak da önümüzdeki yıl Silivri Belediyesi kültürden sanata, eğitimden spora sizin çocuklarınıza çok ama çok önemli yatırımlara el atacak, hizmet verecek. Merkezde bulunan okullarla köy okullarımızın arasındaki makas farkını kapatmak amacıyla, 12 köy okulumuzun kütüphane, bilgisayar odası, konferans salonunu yapmakla birlikte, dış cephe boyasından tuvaletlerine kadar her şeyini yepyeni yaptık. Büyükçavuşlu Mahallemizde okul tadilatımız sürüyor. Mimarsinan Mahallemizde bulunan okulumuzla ilgili BOTAŞ ile bir sponsorluk anlaşması yaptık, bu okulumuzu da baştan sona yeniliyoruz. Görev süremiz bitene kadar ilçemizde bulunan bütün okullarımızı yenilemiş olacağız."

2022 yılının eğitim anlamında birçok etkinliğe sahip olacağını belirten Başkan Yılmaz, "Çocuklar bizim geleceğimiz, anneleri başımızın tacı. Eğitim yatırımlarımıza durmaksızın devam edeceğiz. Biz bu yaz etüt merkezlerimizle, spor okullarımızla, çok sayıda etkinliğin bir arada olduğu bir döneme gireceğiz." mesajı vererek konuşmasını sonlandırdı.