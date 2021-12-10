Ali Babacan’a bir tepki de Çanakkale’de! Davasını satan vatanını da satar...

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Bu yüzden bizden helallik dilemesini istiyorum ve ben Ali Babacan'a hakkımı helal etmiyorum. Bana karşı bir sert müdahale olmadı. Zaten hukukî çerçeve içerisinde, medeni bir tepki gösterdim. Sağ olsunlar polis arkadaşlar da olaya müdahale etti. Böylelikle protestomuzu yapmış olduk" dedi.

BU İLK TEPKİ DEĞİL!

Çanakkale'de yaşanan bu olay Ali Babacan'a gösterilen ilk tepki değil. Babacan önce de partisinin kongresi için gittiği Kahramankazan'da vatandaşın tepkilerine maruz kalmıştı. Nankör olmayın diyerek Babacan'ı eleştiren vatandaş, AK Parti'den ayırılıp yeni parti kuran Babacan'a: Seni bu hale getiren Erdoğan'dır. Nankörsün" diyerek tepki gösterdi. Pazarcılık yapan başka bir vatandaşın "Allah akıl fikir versin. Seni davar çobanı tutan olmazdı. AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin? ifadelerini kullanmıştı.

Ali Babacan’a vatandaştan tepki: AK Parti'de itibar kazandın! Seni davar çobanı bile yapmazlardı