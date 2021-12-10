Son dakika haberi: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Çanakkale'de şok tepki. İsmail Tekne isimli vatandaş, Ali Babacan'ın Çanakkale ziyaretinde ben size davanız için oy vermiştim hakkımı helal etmiyorum diyerek tepki gösterdi.
Bir dizi program için Çanakkale'yi ziyarete gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni ilçesindeki programın ardından STK temsilcileriyle buluşmak için Çan ilçesine geçti.
Babacan, Çan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefâlet Kooperatifi salonu girişinde İsmail Tekne isimli bir vatandaş tarafından sert tepkiyle karşılaştı.
Tekne, "Ben davanız için size oy verdim. Hakkımı helal etmiyorum" deyince, bölgedeki polisler tarafından uzaklaştırıldı.
SON DAKİKA: Ali Babacan'a bir tepki de Çanakkale'de! Davasını satan vatanını da satar...
"DAVASINI SATAN VATANINI SATAR"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a hakkını helal etmediğini söyleyerek tepki gösteren İsmail Tekne, "Ali Babacan, dün şirin ilçemize geldi. Ben de orada tepkimi sundum. 'Davasına ihanet eden, davasını satan vatanı satar' düsturuyla tepkimi gösterdim.
"DAVANIN İÇİNDE MAKAM MEVKİ SAHİBİ OLDU"
Kemal Kılıçdaroğlu 'helallik' ifadesini buyuruyor ya, aslında ilk olarak Ali Babacan bu davanın fertlerinden helallik isteyip, öyle siyaset sahnesine girmesi lazım. Onun için diyorum ki Ali Babacan bu davanın içinde bakan olmuştur, makam ve mevki sahibi olmuştur.
"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Bu yüzden bizden helallik dilemesini istiyorum ve ben Ali Babacan'a hakkımı helal etmiyorum. Bana karşı bir sert müdahale olmadı. Zaten hukukî çerçeve içerisinde, medeni bir tepki gösterdim. Sağ olsunlar polis arkadaşlar da olaya müdahale etti. Böylelikle protestomuzu yapmış olduk" dedi.
BU İLK TEPKİ DEĞİL!
Çanakkale'de yaşanan bu olay Ali Babacan'a gösterilen ilk tepki değil. Babacan önce de partisinin kongresi için gittiği Kahramankazan'da vatandaşın tepkilerine maruz kalmıştı. Nankör olmayın diyerek Babacan'ı eleştiren vatandaş, AK Parti'den ayırılıp yeni parti kuran Babacan'a: Seni bu hale getiren Erdoğan'dır. Nankörsün" diyerek tepki gösterdi. Pazarcılık yapan başka bir vatandaşın "Allah akıl fikir versin. Seni davar çobanı tutan olmazdı. AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin? ifadelerini kullanmıştı.