AYM’den sağlık personellerini ilgilendiren önemli karar! Şiddet cezaları artıyor

Anayasa Mahkemesi, sağlık personeline karşı işlenen kasten yaralama ve hakaret suçlarında cezanın yarı oranında artırılması ile bunlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin kasten yaralama, tehdit, hakaret suçları yönünden uygulanmayacağını öngören kuralların Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verdi.

KASTEN YARALAMA, TEHDİT, HAKARET...



2020 yılında TBMM'de kabul edilen kanunla; sağlık personeline karşı işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılması düzenlemesi getirilmişti. Söz konusu düzenlemede, hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanamayacağı da yer almıştı.

ANAYASAYA AYKIRI



Trabzon, Bolu ve Bafra asliye ceza mahkemeleri, söz konusu kuralların sağlık personeline karşı görevlerinden dolayı işlenen tehdit ve hakaret suçlarından verilen hapis cezalarının ertelenmesini engellediği, bu engellemenin aynı hukuki durumda olanlar arasında eşitsizliğe neden olacağını belirtilerek kuralların Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürdü.

YÜKSEK MAHKEME KARARINI VERDİ



Anayasa Mahkemesi, yaptığı değerlendirmede, "Sağlık hizmetleri niteliği itibarıyla belirli bir düzen içinde sunulması gereken, kişilerin ve toplumun varlığı ve huzuru yönünden vazgeçilemez hizmetlerdendir. Kanun koyucunun sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda son yıllarda artış olduğunu değerlendirerek itiraz konusu kuralları öngördüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kuralların sağlık personeline karşı anılan nitelikteki suçların işlenmesini önleme amacıyla düzenlendiği açık olup bu amaçla öngörülen farklı muamelenin makul ve nesnel bir temele dayanmadığı söylenemez. Kuralın öngördüğü yarı oranındaki ceza artırımının ölçüsüz bir yönünün de bulunmadığı anlaşıldığından kuralların kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal etmediği sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer verdi.



Yüksek Mahkeme, açıklanan nedenlerle kuralların Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar verdi.