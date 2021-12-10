Başkan Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’nde kıldı

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'na katıldı.

Daha sonra Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçerek cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

Başkan Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.