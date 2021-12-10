Başkan Erdoğan: Filistin İslam aleminin tamamının ortak davasıdır

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor. Konferansta, Azerbaycan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Cezayir, Tacikistan, Yemen, Suudi Arabistan, Nijer, Mali, Libya, Kuveyt, Katar, Kamerun ve Gabon'dan 38'e yakın temsilci yer alacak.

Konferansta Başkan Erdoğan da açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri en kalbi dygularımla selamlıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı Konferansı münasebetiyle sizleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoşgeldiniz. Peygamber Efendimiz'in fethini müjdelediği İstanbul'dan tüm dünyadaki kardeşlerime selam yolluyorum.

5 milyonu aşkın kişinin hayatına mal olan salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın nedeniyle pekçok vatandaşımızı kaybettik. Ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Üye ülkelerde hayatını kaybeden kardeşlerim için başsağlığı diliyorum.

Hak hukuk adalet dersi verenler, dünyada olanlara kulaklarını tıkarken, biz hassasiyet gösterdik.

Yerli aşımızla ilgili süreci yakından takip ediyor, inşallah yakın zamanda sonuca ermesini bekliyoruz.

FİLİSTİN MESELESİ

Filistin meselesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın oluşmasına da vesile olan yapı taşlarındandır. Kudüs'ü savunmak insanlığa sahip çıkmıştır. Filistinli çocuklara eli kanlı terörist muamelesi yapıldığını görüyoruz. Gazze'ye yönelik haksız hukuksuz abluka da devam ediyor. Bu poliyikalar Filistinli kardeşlerimizin şanlı direnişi sonucu amacına ulaşamamıştır.

Gelinen aşamada, herkesin bu gerçeklerin farkına vardığına inanıyorum. Bu politikarda ısrar etmenin bir amacı yoktur. 2. Dünya savaşında yahudilere yapılan zulmün bedelini bugün Filistin'den çıkarmak haksızlıktır.

Bir halkın ötekileştirilmesini, dışlanmasını asla kabul etmiyoruz.

Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak en büyük gayemiz Filistin'de kalıcı barış ve istikrarın tekrar uygulanmasıdır.

Filistin konusunda 2 önemli zirveye ev sahipliği yaptık. Bu sayede uluslararası platformları harekete geçirdik. Teşkilat içerisinde yer alan ülkeler olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeli, Filistin davasını zarara uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız.

Filistinlerin de kendi aralarındaki tefrikayı sona erdirmesi son derece önemlidir. Beklentimiz Filistinli kardeşlerimizin birlik ve beraberliklerini güçlendirirek bu sürece katılmasıdır.

AFGANİSTAN

Afganistanlı kardeşlerimize elimizden gelen yardımı sağlamaya devam ediyoruz. Afganistan'daki gelişmelerin göç akınını artırdığı malumunuzdur. Ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz. Göç sorununu, sesi çok çıkan Batı'dan ziyade bizim gibi ülkeler çekiyor.

En yoksul ülkeler mültecilerin 3'te ikisine ev sahipliği yapıyor. Bu sene 10. yılını geride bırakan bu kriz karşısında Batı hep 3 maymunu oynadı. Ümran bebeğin karşısında kılını bile kıpırdatmayan yine bunlar.

DEAŞ'la mücadele kılıfı altında PKK/YPG'ye destek veren de bunlar.

Ülkemize verilen destek sözlerini de yerine getirmediler.

Bugün 73. yıldönümüne ulaştığımız İnsan Hakları'ndaki haklar Suriye'deki insanlara 10 yıldır uygulanmıyor.

İSLAM DÜŞMANLIĞI

Giderek yükselen islam düşmanlığı ile de mücadele ediyoruz. Özellikle müslüman kadınlar dünya üzerinde ırkçı saldırılara maruz kalıyor. Hemen her gün sokakta, iş yerinde, pazarda, okulda ırkçıların saldırına uğrayan vatandaşımızın, müslüman kardeşimizin haberini alıyoruz. Batı'da ırkçı düşüncede olanlar, müslümanları hedef göstererek bu saldırılara sebep oluyorlar. İslam düşmanlığına karşı daha kararlı adımlar atmalıyız.

Mesele tüm insanların barışı ve huzuru ise bize düşen safları genişletmektir.

İSİPAB KONFERANSINDAN NOTLAR

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor.

Türkiye'nin, dönem başkanlığını Burkina Faso'dan devraldığı "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" temalı konferansın açılış oturumu bugün Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Konferansta, Azerbaycan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Cezayir, Tacikistan, Yemen, Suudi Arabistan, Nijer, Mali, Libya, Kuveyt, Katar, Kamerun ve Gabon'dan 38'e yakın temsilci yer alacak.

Konferansın açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

CUMA NAMAZI AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ'NDE

Açılış konuşmalarının ardından heyetler, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılacak.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki program sonrasında, Şentop'un başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde "İSİPAB 16. Konferansı Birinci Oturumu" yapılacak.

TBMM Başkanı Şentop, birinci oturumun yanı sıra kapanış oturumunda da konuşma yapacak.

Konferans, İstanbul Deklarasyonu kabulünün ardından sona erecek.

Konferans kapsamında dün, İSİPAB İcra Komitesi, 46. toplantıları için bir araya gelmiş, ayrıca İSİPAB Genel Komitesi'nin 23. oturumu da gerçekleştirilmişti.