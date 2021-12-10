Birleşmiş Milletler’den Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’na Kalite, Güven, Performans Ve Analiz Çalışmaları Teşekkürü

HUZEYFE ATICI / SABAH

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ile Mücadele suç ofisi (UNODC), denetimlerde elde edilecek sonuçların kalitesinin ve güvenilirliğinin insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması, kamu güvenliğinin ve kanunların etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanması açısından çok önemli olduğunu belirterek Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı laboratuvarların kalite, güven ve performans bakımından en üst seviyede bir başarı sağladığını açıkladı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI PROGRAMI'NA KATILIM SERTİFİKASI ALMAYA DA HAK!

Bu başarı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Uluslararası İşbirliği Çalışmaları Programı'na katılım sertifikası ICE'ı almaya da hak kazandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ile mücadele suç ofisi (UNODC), ülkemizin BM ile mevcut işbirliği içerisinde uyuşturucuyla mücadele konusunda konuları ele alma ve inceleme çabalarındaki kaliteli ve başarılı kriminal inceleme faaliyetlerinin mevcudiyetinin sağlanmasında katkı gösteren Kriminal Daire Başkanlığı'na ve bağlı Bölge Kriminal Polis laboratuvarlarına teşekkür etti.