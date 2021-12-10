Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 81 ile genelge: Tedbirler artacak

11 AYDA 6 BİN 283 ÇEVRE DENETİMİ YAPILDI

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce, baca gazı emisyonları ile ilgili kirletici vasfı yüksek 331 sanayi tesisine ait 683 bacadaki kirletici parametreleri Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleriyle gerçek zamanlı olarak izleniyor.

2021'in ilk 11 ayında hava kirliliğinin önlenmesine yönelik 6 bin 283 çevre denetimi gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre mevzuatında yer alan usul ve esaslar ile sınırlama ve yasaklara uymadığını tespit ettiği 540 gerçek ya da tüzel kişiye 30 milyon 44 bin 142 lira idari para cezası uygularken, 68 tesisi ise faaliyetten men etti.