Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı lodostan etkilenenlere nakdi yardım yapacak

Son dakika haberi: Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Aralık ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede etkili olan şiddetli lodos nedeniyle mağdur olan vatandaşlara İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinatörlüğünde Bin 500 TL ila 6 bin TL arasında nakdi yardım yapılacağını açıkladı.





'LODOS BİZE SAK'IN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ'



İstanbul genelinde ve Silivri'de etkili olan şiddetli lodos nedeniyle mağdur olan vatandaşların yaralarının sarılması noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli lodos ile sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bu süreç bize Silivri'de hizmete açtığımız Afet Koordinasyon Merkezimizin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdi. İçişleri Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan AFAD, Silivri'de yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini almak üzere ilçemize yetkililerini yolladı. Gönderilen üç yetkili vatandaşlarımızdan toplam 275 adet şikayet aldı. Bu şikayetlerin tamamı değerlendirildi ve AFAD'ın koordinatörlüğünde lodostan olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza Bin 500 TL ila 6 bin TL arasında nakdi yardım yapılacak. Ben bu vesile ile afetle mücadelede aldığı hızlı aksiyon ve başarılı çalışmalar için hem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya hem de AFAD'a teşekkür ediyorum" dedi.