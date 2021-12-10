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Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:24

İzmir'in borç yükü bitmiyor! Tunç Soyer 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek

ERTAN GÜRCANER
İzmir’in borç yükü bitmiyor! Tunç Soyer 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek

Buca Metrosu İhalesini 529 milyon liralık farka rağmen en düşük ikinci teklifi sunan Gülermak Firmasına veren ardından da ihale sonucuna ilişkin birbiri ile çelişen açıklamalarıyla kamuoyunda büyük tepki toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan belediye meclis toplantısında 50 milyon liralık borçlanma için meclisten yetki isteyecek. Meclis onaylarsa 50 milyon liralık krediyle  İZSU Genel Müdürlüğüne elektrik enerjisi tedarik etmek amacıyla 2022 yılında yatırım yapılacak.

Bir yandan Buca Metrosu İhalesini 529 milyon lira fark olmasına rağmen en düşük ikinci teklif olan Gülermak Firmasına veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer diğer yandan da belediyenin içine düştüğü mali krizi aşmak için yine borçlanma yoluna gitti. Geçtiğimiz aylarda belediye meclisinden aldığı art arda borçlanma yetkileri ile muhalefetin tepkisini çeken Soyer bu sefer de İZSU Genel Müdürlüğü'nün enerji ihtiyacının tedariki için meclisten 50 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi.

HIZALDAN TEPKİ

Soyer'in borçlanma yetkisi istemesi muhalefetin de tepkisini çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal yaşananları 'savurganlık' olarak nitelendirdi.

KAYNAKLAR ÇARÇUR EDİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dün olduğu gibi bugün de Tunç Soyer'in, İzmirlilerin vergileri ile yaratılan kaynakları verimli kullanmayıp çarçur ettiğini belirten Hızal; "Kaynaklar verimli kullanılmayınca Soyer her zaman olduğu gibi yeni kaynak yaratmak için borçlanma yoluna gidiyor. Bu da belediyenin sırtındaki borç yükünü her geçen gün biraz daha artırıyor. Sayın Soyer'in bir taraftan yatırım yapıyoruz deyip aslında belediye kaynaklarını yatırıma yönlendirmemesi diğer yandan da Buca metrosu gibi yaptığı bir takım ihalelerde yarım milyara yakın bir farkla ihaleyi başka bir firmaya vermesi bizim bu iddialarımızı da çok net bir şekilde doğruluyor. Büyükşehir Belediyesi, Sayın Soyer'in kötü yönetimi nedeniyle her geçen gün biraz daha borç batağına sürükleniyor" diye konuştu.

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İzmir'in borç yükü bitmiyor! Tunç Soyer 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek
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