Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Şok HDP iddiası

HERHANGİ BİR PROGRAMA KATILMAMASI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

CHP Genel Merkezi ise iptal gerekçesi olarak, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da katılması gereken bir programı göstermekle yetindi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir programa katılmaması iddiaları güçlendirdi.

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