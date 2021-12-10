Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Şok HDP iddiası
Giriş Tarihi: 10.12.2021 20:16 Son Güncelleme: 10.12.2021 20:29

Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Şok HDP iddiası

Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Şok HDP iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretini iptal ederek Ankara'ya döndü. CHP Genel Merkezi iptal gerekçesi olarak, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da katılması gereken bir programı gösterdi. CHP'den yapılan bu açıklama kulislerde, 'HDP'yi karşına almak istememesi' olarak yorumlandı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 3'üncü yılında. O ailelere siyasi partilerden destek ziyareti geldi, bir tek Kılıçdaroğlu ve Akşener gitmedi.

"HDP'Yİ KARŞISINA ALMAK İSTEMEMESİ" OLARAK YORUMLANDI

Kılıçdaroğlu'nun Güneydoğu programı açıklanınca, akıllara 'Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek mi?' sorusu geldi. Kılıçdaroğlu Gaziantep ve Şanlıurfa'yı ziyaret etti, sıra Diyarbakır'a gelince program son anda iptal oldu.

Her fırsatta partililere ittifaka zarar veren adımlardan kaçının talimatı veren Kılıçdaroğlu'nun son dakika iptali HDP'yi karşısına almak istememesi olarak yorumlandı.

HERHANGİ BİR PROGRAMA KATILMAMASI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

CHP Genel Merkezi ise iptal gerekçesi olarak, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da katılması gereken bir programı göstermekle yetindi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir programa katılmaması iddiaları güçlendirdi.

Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Şok HDP iddiası | Video

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Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Şok HDP iddiası
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