Kiralık depoda kaçak alkol tesisi!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak (sahte) alkol üretimi yapan kişi veya kişilerin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Dilovası İlçesinde kaçak içki üretimi yapan bir tesis olduğuna dair duyumlara ulaşıldı. Alınan duyumlar üzerine başlatılan çalışmalar sonucu, bahse konu olan depoya akşam saatlerinde baskın yapıldı. Depo içerisinde 7 bin 600 litre etil alkol, 31 bin kapak, 18 bin 600 boş şişe, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 2 adet 3 tonluk plastik tank, 1 fan soğutucu, 2 ısıtma kazanı, 1 şişeleme ve etiketleme ünitesi, 7 bin etiket, 2 adet bin itrelik IBC tank ele geçirildi.





Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.