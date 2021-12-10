Mersin’de terör operasyonunda 11 kişi gözatına alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığı çalışmalarda, mezkur örgüt içerisinde Suriye ülkesinde faaliyet gösterdikten sonra Mersin'e gelerek sivil yaşantılarını sürdürdükleri yönünde bilgilere ulaştı.

Ekipler, silahlı olarak faaliyet yürüten örgüt mensupları ile ilişki ve irtibatları oldukları değerlendirilen, ayrıca HDP tarafından organize edilen Akdeniz ilçesi Tırmıltepe alanında düzenlenen Nevruz Mitinginde yasadışı slogan attıkları ve terör örgütünün sözde bayrak ve flamasını çağrıştıran bez parçalarını üzerlerinde taşıyarak ve sallamak suretiyle terör örgütü propagandası yapan 14 kişi tespit etti.

Çalışmaların devamında, 10'u il merkezi 4'ü Tarsus olmak üzere 14 adrese eş zamanlı şafak operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda terör materyalleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.