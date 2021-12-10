Şehit Aksöz’ün duası kabul oldu

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Nevşehirli Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün şehit olmak istediği öğrenildi.
İdris Aksöz'ün kuzeni polis memuru Cebrail Aksöz, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu.
Kuzeni şehit olan İdris Aksöz'ün de şehit olmak istediği öğrenildi.
İdris Aksöz'ün silah arkadaşı, "Şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz ile Isparta'da çok güzel anılarımız oldu. İdris'in duası kabul oldu. Oda şehitliği çok istiyordu. Hep abim gibi şehit olmak istiyorum derdi. Ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.
Aksöz'ün 2 ay önce nişanlandığı öğrenildi.
İdris Aksöz'ün Nevşehir merkeze bağlı Alacaşar köyünde bulunan dedesinin evine dev Türk bayrağı asıldı.
İdris Aksöz'ün naaşı, bugün İstanbul'daki baba ocağında helallik alınmasının ardından cumartesi günü memleketi Nevşehir'e getirilerek Alacaşar köyünde toprağa verilecek.