Şehit Aksöz’ün duası kabul oldu

İdris Aksöz'ün silah arkadaşı, "Şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz ile Isparta'da çok güzel anılarımız oldu. İdris'in duası kabul oldu. Oda şehitliği çok istiyordu. Hep abim gibi şehit olmak istiyorum derdi. Ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.

Aksöz'ün 2 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

İdris Aksöz'ün Nevşehir merkeze bağlı Alacaşar köyünde bulunan dedesinin evine dev Türk bayrağı asıldı.