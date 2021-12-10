Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz helallik için baba evine getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan İdris Aksöz Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi dün helallik alınmak üzere Sancaktepe Akpınar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Evinin önüne getirilen şehit için aile yakınları gözyaşı döktü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi'nde yüksekten düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceylan ile Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün resmi törenden sonra toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'e gönderildi.