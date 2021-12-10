Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz helallik için baba evine getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan İdris Aksöz Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi dün helallik alınmak üzere Sancaktepe Akpınar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Evinin önüne getirilen şehit için aile yakınları gözyaşı döktü.