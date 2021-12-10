SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’a suikast girişimine eş zamanlı operasyon! Bombayı yerleştirdiklerini itiraf ettiler

İçişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile ilgili bir açıklama yaptı. 4 Aralık 2021 tarihinde Başkan Recep TAyyip Erdoğan'ın Siirt Mitingi için görevlendirilen polis memurunun özel aracının altına mıknatıslı bomba yerleştirilmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada bu sabah eş zamanlı oprasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü bombayı yeleştirdiklerini itiraf etti.