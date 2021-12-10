SON DAKİKA: İYİ Partili Başkan kadın üyeye kabusu yaşatmıştı! Karar verildi...

RIFAT KINCI KESİN İHRAÇ TALEBİ İLE SEVK EDİLDİ

Daha önce İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehidin bacısına küfür etmiş, İYİ Parti sessizliğe bürünmüş, Türkkan'ı ihraç etmemişti. Bu olay sonrası İYİ Parti'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. İYİ Parti'den yazılı bir açıklama yapıldı ve Rıfat Kıncı'nın kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiği bildirildi.

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, yaptığı yazılı açıklamada bir kadın üyenin darp edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Merkez İlçe başkanımızın il yönetimindeki bir kadın üyemizi darp etmesi kabul edilemez bir durumdur. Kadınlara uygulanan her türlü şiddeti, ayrımcılığı, cinsiyetçi yaklaşımları, söylemleri, adaletsizliği reddeden bir partiyiz. Genel başkanımızın hayali ise bir kadına asla el uzatılmayan bir Türkiye'dir. Söz konusu bu olay sonucu olay adli mercilere intikal etmiştir. Bu üzücü olay hepimizi derinden yaraladığı için sabahında acilen yönetim kurulu üyelerimizle toplanıp, Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı'nın tedbirli kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Tavrımız net, duruşumuz birdir. Kadına şiddete son diyoruz" dedi.