TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, kabulde, "Cezayir bizim Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağımızdır. 3,5 milyar dolar bir ticaret hacmimiz var. Ülkenizdeki en büyük dış ticaret yatırımcıları da Türk firmaları. Gerek savunma sanayi ve diğer alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Parlamentolar arasında da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.