Annemi, maaşı için öldürdü

Antalya
'da yaşayan Talat Yılmaz (64), önceki gece tartıştığı, 2 çocuğunun annesi emekli öğretmen eşi Gülsenem Yılmaz'ı (63) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Sabaha kadar eşinin başında bekleyen Talat Yılmaz, daha sonra eşinin yakınlarını arayıp, "Gülsenem'i öldürdüm. Cenazesi evde. Ben polise gidiyorum" diyerek, teslim oldu.
"PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞ"
Çiftin oğlu Kayhan Yılmaz ise "Annem her maaşını aldığında, parasını almak için şiddet uygulardı. Annem yıllarca onun borçlarını ödedi. Annemi yine para almak için öldürmüş" diye konuştu.
Gülsenem Yılmaz'ın kendisi gibi emekli öğretmen olan kız kardeşi Songül Kılıççı, "Ablam yıllarca onu sırtında taşıdı. Dün elektrik ve su faturalarını yatırması için para vermiş. O faturaları yatırmak yerine parayı harcamış. Tartışma bu nedenle çıkmış" dedi.