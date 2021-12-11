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Giriş Tarihi: 11.12.2021 23:15 Son Güncelleme: 11.12.2021 23:18

Bakan Koca'dan Omicron açıklaması

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Bakan Koca’dan Omicron açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca, “Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, süper varyant da denilen Kovid-19'un Omicron mutasyonu için "Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" dedi.

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Bakan Koca'dan Omicron açıklaması
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