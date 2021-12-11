e-Devlet sahte gönderiyi paylaşarak vatandaşları uyardı: Dikkat edin!

Bilgisayar korsanlarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi-e- Devlet Kapısı tarafından bir e-posta gönderilmiş gibi yaparak vatandaşlardan para istediği tespit edildi. Bilgisayar korsanlarının gönderdiği e-postada, "Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Ekonomik Kurtuluş Savaşında mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın bu husustaki mücadelenin farkında olması, bizler için daha etkin bir mücadele ortamı sağlayacaktır" denilerek hedef kişilerden para talep edildi.

BİLGİSAYAR KORSANLARI E-POSTA İLE VATANDAŞI HEDEF SEÇİYOR!

Korsan ya da korsanlar, 2021 4. Çeyrek Sosyal Yardım Projesi'nden söz ederek sahte bir projeyi anlatıp başvuruların açıldığını belirterek, "Hane başına en fazla 1832 lira olmak üzere yapılacak olan sosyal yardımların, herhangi bir ön şart gözetmeksiniz, bütün vatandaşlarımıza açık olduğunu ve sınırlı sayıda olmadığını tebliğ ederiz. Başvuru formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıyor. Korsanlar söz konusu e-posta saldırısıyla yalan içerikle kişileri kandırmaya çalışıyor.