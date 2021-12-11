FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışan şebekeye operasyon

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin çalışması neticesinde Muğla ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda C.U, A.Ç, E.V, A.S, S.İ, O.A, E.Ç., E.T, M.A. ve A.A yakalanarak gözaltına aldı.
Marmaris Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.Ç, S.İ, C.U., A.S., E.V, ve O.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.