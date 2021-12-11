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Giriş Tarihi: 11.12.2021 12:02

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışan şebekeye operasyon

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışan şebekeye operasyon

Muğla ve Çanakkale’de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla bir şebekeye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin çalışması neticesinde Muğla ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda C.U, A.Ç, E.V, A.S, S.İ, O.A, E.Ç., E.T, M.A. ve A.A yakalanarak gözaltına aldı.

Marmaris Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.Ç, S.İ, C.U., A.S., E.V, ve O.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışan şebekeye operasyon
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