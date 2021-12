Hırsızlar mağdurları 1 milyon lira zarara uğrattı! Ankara polisinden nefes kesen operasyon

Ankara'da son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 28 hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların isimlerini tek tek tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği, A.M., O.K., Y.C., E.K., D.K., A.K., C.P. ve M.A. isimli zanlıların birbirleri ile akraba oldukları belirlerken hırsızlık olayının da nasıl gerçekleştirdiklerinin tüm detaylarını ortaya çıkardı. Zanlılar, kendi üzerlerine ya da yakın akrabalarının üzerine kayıtlı olan veya çalıntı icralık araçları internet üzerinden satın alarak bu araçlara yine internet üzerinden tespit ettikleri aynı marka ve modelde araçların plakasını bastı. Her olayda farklı araç kullanan zanlılar, hırsızlık anında tespit edilmemek için bu araçların plakasını sökerek işyeri, şantiye, inşaat alanı, market gibi yerlerden kablo, playwood, el aletleri, akü, kombi, para, çek, senet, yiyecek malzemeleri çaldı. Hurdacılık yapan S.İ.M., A.İ.Ü., M.E., T.E. isimli kişiler hırsızlık malzemelerini alarak piyasaya sürdü. 28 ayrı hırsızlık olayında mağdur olan kişiler 1 milyon lira maddi zarara uğradı.





Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını tamamlamasının ardından 16 adrese operasyon düzenlenirken A.M., O.K., Y.C., E.K., D.K., A.K., A.İ.Ü., M.E., T.E., S.İ.M.-, C.P. ile hırsızlık suçundan aranması olan S.Y. gözaltına aldı. Evde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 6 cep telefonu, 1 bıçak, çok sayıda playwood, el aleti ile bakliyat ve baharat grubu yiyecek ele geçirdi.



SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Zanlıların çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıkarken cezaevine girmelerine rağmen hırsızlık yapmaya devam ettikleri, hayat felsefeleri ve geçim kaynaklarının olduğu tespit edildi. Zanlıların emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlar A.M., OK., Y.C., D.K. ve A.K. tutuklanmasına karar verirken 6 kişi de adli kontrol ile serbest bıraktı.