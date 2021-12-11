İçişleri Bakanı Soylu’dan Tahir Güven açıklaması: Kanı yerde kalmayacak





Bu coğrafyanın çok zor süreçlerden geçtiğine vurgu yapan Soylu, "Allah'a hamd olsun önemli zorluklar atlattık devletimizin sayesinde, sizlerin kadim duruşu sayesinde, şimdi bambaşka noktalardayız. Bizim ardından söyleyebileceğimiz, Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, evlatlarına, ağabeylerine, kardeşlerine, ailesine, Şırnaklılara, Cizrelilere, aşiretine, komşularına köylülerine, selam verip, selam aldıklarına herkese başsağlığı diliyoruz. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Bir daha bu ailede Şırnak'ımızda, Cizre'mizde böyle bir eylem olmasın. Duamız odur." diye konuştu.



"ACIMIZ BÜYÜK AMA YIKILMADIK, YIKILMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun taziye çadırına yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tahir Güven'in oğlu ve eski AK Parti İlçe Başkanı Ferzan Güven, "Sayın Bakanım babam aşiretimizin onuruydu, gururumuzdu ama acımız büyük. Sayın Bakanım siz TBMM Bütçe Komisyon Toplantısı'ndan sonra babamın faillerini açıkladınız. Orada birçok kişi huzursuz oldu bunu biliyoruz. Bende onlara şunu söylüyorum: Sayın Bakanımız Türkiye'nin demir yumruğudur. Biz Meman Aşireti olarak Bakanımızı ite, sırtlana yedirmeyiz. Biz her zaman devletimizin yanında olduk ve devletimizin yanında yol almaya devam edeceğiz. Evet acımız büyük ama yıkılmadık yıkılmayacağız. Bir Tahir Ağa gider bin Tahir ağa gelir." diye konuştu.



Bir müddet taziye alanında oturup aile bireyleri ile görüşen Bakan Soylu daha sonra Tahir Güven'in annesi ve eşlerine de başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra Ankara'ya gitmek üzere Şırnak'tan ayrıldı.