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Giriş Tarihi: 11.12.2021 15:20 Son Güncelleme: 11.12.2021 15:27

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Dün yaşamını yitiren İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi Sebahat Aktaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Sebahat Aktaş'ın (86) cenazesi, öğle vakti Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Aktaş ve ailesine taziye dileklerini iletti.



Namazın ardından merhumenin cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda defnedildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş, rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamadı.


Cenaze namazına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Emniyet Genel Müdürü yardımcıları Resul Holoğlu, Erhan Gülveren ve Ahmet Şengün, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İzmir İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
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