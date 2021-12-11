Kabaktepe: 2023 seçimlerinde zafer şarkılarını Cumhurbaşkanımızla birlikte söyleyeceğiz

AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programının başlangıcı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış konuşmaları ile başladı. Programda konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerinde zafer şarkılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte söyleyeceklerini ifade etti.

Kabaktepe, teşkilat olarak bir fikir, eylem ve söylem birliği içerisinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladığı konuşmasında İstanbul'da görünür olduklarını her daim göstereceklerini kaydetti. Kabaktepe, "Dedik ki 30 milyon selam vereceğiz. Bunu herhangi bir şeyle söylemedik. Mesajlaşmak da tokalaşmak da kucaklaşmak da selamlaşmaktır. Ama en önemlisi sevgiyi, hüznü, geleceğin inşasını da paylaşmak da selamlaşmaktır diyerek tüm İstanbul'daki kardeşlerimize en az üç kez selam vereceğiz dedik. Bunu hesap ederek söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki il başkanlığı, başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı döneminde de her zaman bize söylediği, bizim yapmamızı, gerçekleştirmemizi istediği en önemli eylem 'İnsanların gönlünü kazanın, insanımızın kapısını çalın. Çalmadık kapı, dokunmadık gönül, karşılıklı hisdaş olmadığınız kalp bırakmayın' söylemini en güzel şekilde bu '30 milyon Selam Projesiyle' gerçekleştireceğiz" diye konuştu.