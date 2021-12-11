Kabaktepe: 2023 seçimlerinde zafer şarkılarını Cumhurbaşkanımızla birlikte söyleyeceğiz

AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programının başlangıcı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış konuşmaları ile başladı. Programda konuşma yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2023 seçimlerinde zafer şarkılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte söyleyeceklerini ifade etti.
Kabaktepe, teşkilat olarak bir fikir, eylem ve söylem birliği içerisinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladığı konuşmasında İstanbul'da görünür olduklarını her daim göstereceklerini kaydetti. Kabaktepe, "Dedik ki 30 milyon selam vereceğiz. Bunu herhangi bir şeyle söylemedik. Mesajlaşmak da tokalaşmak da kucaklaşmak da selamlaşmaktır. Ama en önemlisi sevgiyi, hüznü, geleceğin inşasını da paylaşmak da selamlaşmaktır diyerek tüm İstanbul'daki kardeşlerimize en az üç kez selam vereceğiz dedik. Bunu hesap ederek söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki il başkanlığı, başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı döneminde de her zaman bize söylediği, bizim yapmamızı, gerçekleştirmemizi istediği en önemli eylem 'İnsanların gönlünü kazanın, insanımızın kapısını çalın. Çalmadık kapı, dokunmadık gönül, karşılıklı hisdaş olmadığınız kalp bırakmayın' söylemini en güzel şekilde bu '30 milyon Selam Projesiyle' gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Sandık çalışmalarının önemine de dikkat çeken Kabaktepe, 2023 seçimlerini kazanmak için yapmaları gerekenin sandıkta, mahallede, ilçede etkinliklerini eksiksiz yapıp, sonuna kadar çalışmak olduğunu vurguladı.
2023 seçimlerine kadar en az geçmiş 20 yıldaki kadar çalışacaklarını dile getiren Kabaktepe, şunları söyledi:
"Birileri ne derlerse desin, nasıl hissederlerse hissetsin, Tayyip Erdoğan'sız hayallerinin muhal olduğunu 2023'te sandıkları patlatarak hep beraber göstereceğiz. Muhal, hayal edilemeyecek hayaller, gerçekleşmesi imkansızın ötesinde imkansız olan şey demek. Evet gerçekleşmesi imkansız olan Erdoğan'sız Türkiye hayaliniz muhal olacak 2023'te. Çünkü AK Parti var. Çünkü kadın kollarımız var. Çünkü gençlik kollarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız var. Çünkü, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Hepinizden il başkanınız olarak şunu istirham ediyorum, 2023 geldiğinde zafer şarkımızı hep beraber Cumhurbaşkanımızla birlikte söyleyeceğiz."