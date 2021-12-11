Giriş Tarihi: 11.12.2021

Kadını taciz ve takibin cezası artacak KORAY TAŞDEMİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla verdiği mesajda, “TBMM’ye sunacağımız yeni bir yargı paketiyle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak” dedi Recep Tayyip