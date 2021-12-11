Kanları yerde kalmadı 22 hain öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerin şehit olduğu terörist saldırının ardından havadan ve karadan başlatılan operasyonlarda saldırıyı yapanlar dahil önceki gün 6, dün de 14 olmak üzere toplam 20 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu yıl içinde 2 bin 619 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, "Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor" ifadeleri kullanıldı.