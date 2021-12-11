Kütahya’da tarihi eser operasyonu!

Valilik Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe J.K.lığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 4 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi sikkeleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi alınmıştır. Şüphelilerin içinde bulunduğu araca yapılan operasyonda, 276 adet sikke, 2 adet dedektör, 1 adet yeraltı sinyal görüntüleme cihazı ve 2 adet altın arama çubuğu ele geçirilmiştir" denildi.

JANDARMA OPERASYONU İLE 276 ADET TARİHİ DEĞERİ OLAN SİKKE VE DEDEKTÖRLER ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.