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Giriş Tarihi: 11.12.2021 18:22

Kütahya'da tarihi eser operasyonu!

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da tarihi eser operasyonu!

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Ekipleri'nin müşterek operasyonu ile 276 adet tarihi değeri olan sikke ele geçirildiği açıklandı.

Valilik Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe J.K.lığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 4 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi sikkeleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi alınmıştır. Şüphelilerin içinde bulunduğu araca yapılan operasyonda, 276 adet sikke, 2 adet dedektör, 1 adet yeraltı sinyal görüntüleme cihazı ve 2 adet altın arama çubuğu ele geçirilmiştir" denildi.

JANDARMA OPERASYONU İLE 276 ADET TARİHİ DEĞERİ OLAN SİKKE VE DEDEKTÖRLER ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kütahya'da tarihi eser operasyonu!
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