Ne söylediğinin farkında değil

CHP
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Şanlıurfa
'da katıldığı programda Şanlıurfa'nın Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 42'sini karşıladığını söylemesi sosyal medyada dalga konusu olurken, fındığın başkenti Ordu
ve Giresun
'dan da tepki geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Twitter hesabından "Peki bundan fındığın haberi var mı?" paylaşımı yaptı.
Fındık üreticisi Davut Yıldırım, "Şanlıurfa'da fındık ne arar. Dili sürçmüş olabilir, fıstık demek isterken fındık demiş olabilir. Ancak ne söylediğine dikkat etmesi gerekir" dedi.
Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de "Bir siyasi partinin lideri olarak ödevini doğru çalışması gerekir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" açıklamasına da tepki yağdı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Antalya Büyükşehir sizde, o zaman orada elektriği çiftçilere bedava verin" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
, "Sizin kurusıkı atmalarınıza milletimizin karnı tok" diyerek tepki gösterdi.