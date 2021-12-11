Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz son yolculuğuna uğurlandı

Törene şehidin yakınları, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 2. Hava Bakım Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe, belde belediye başkanları, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.