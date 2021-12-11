Şehit Uzman Çavuş İdris Aksöz son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Nevşehirli Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, İstanbul'daki ailesinin evinde helallik alındıktan sonra memleketi Nevşehir'e getirildi.
İstanbul'dan uçakla Nevşehir'e getirilen şehit Aksöz için ilk tören Kapadokya Havalimanında düzenlendi.
Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşlarının omuzunda cenaze nakil aracına taşınan Aksöz'ün naaşı köyü Alacaşar'a getirildi. Helallik için dedesi İlyas Aksöz'ün evine getirilen şehit Aksöz'ün naaşı evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu.
Aksöz'ün naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Aşağı Mahalle Camisine getirildi.
Asker kamuflajı giyinen şehidin kardeşi Ramazan Aksöz, abisinin tabutunu asker selamıyla karşıladı.
İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Alacaşar Köyü Kabristanına defnedildi.
Törene şehidin yakınları, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 2. Hava Bakım Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe, belde belediye başkanları, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.