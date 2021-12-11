Tunç Soyer’den bir tartışma yaratacak ihale daha!

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı için ulaşım ve konaklama hizmet alımı adı altında 4 bin 550 kişiyi kapsayan bir ihaleye çıktı. İhale şartnamesinde İzmir'e gelecek olan davetlilerin 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklamaları öngörüldü. Çoğu İstanbul ve Ankara'dan gelecek olan davetlilerin geliş gidiş uçak bilet ücretleri de ihaleye dahil edildi.

İHALE TARİHİ 13 ARALIK

Ayrıca İzmir'den Türkiye sınırları içinde yer alan kentlere karayolu ulaşımı hizmeti alımı da ihale kalemleri arasında yer aldı. Kente gelecek olan kişilerin otelden etkinliğin yapılacağı yere olan transferleri de düşünüldüğünde Büyükşehir Belediyesinin kasasından en iyimser tahminle 20 milyon liraya yakın bir ücret çıkacağı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Şube Müdürlüğü tarafından çıkılan ihale 13 Aralık 2021'de gerçekleştirilecek.

TÜLOV'LA ÇALIŞTAY

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz eylül ayında CHP Genel Merkez yöneticileri Özgür Özel ve Veli Ağababa'nın yönetim kurulu üyeliğini yaptığı TÜLOV Vakfı ve CHP Emek Büroları işbirliği ile kentte 'Aydınlık bir gelecek. Yeni bir toplum, siyaset ve emek yüzyılı' konulu Çalıştay düzenledi. Yaklaşık 600 katılımcının yeme içme, konaklama ve başta havayolu olmak üzere tüm ulaşım giderlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor olması tartışma yarattı. Belediye kaynaklarının parti yöneticilerinin de içinde bulunduğu bir etkinlikte kullanılıyor olması tepkileri de beraberinde getirdi.

4 BİN 550 KİŞİ

Bu etkinliğin yankıları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tartışma yaratacak yeni bir ihaleye daha imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan ihale ilanına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi '2022 yılı içinde ulaşım ve konaklama giderleri hizmet alımı' adı altında 4 bin 550 kişilik bir hizmet alım ihalesine daha çıktı.

EN AZ 3 YILDIZLI OTELLER

İhale şartnamesinde İzmir'e gelecek olan davetlilerin 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklamaları öngörüldü. Çoğu İstanbul ve Ankara'dan gelecek olan davetlilerden 465'inin geliş gidiş uçak bilet ücretleri de ihaleye dahil edildi. Havayolu ile gelecek olan davetlilerin Business class da yolculuk edecek olmaları dikkat çeken diğer bir konu oldu.

20 MİLYON LİRA

Ayrıca İzmir'den Türkiye sınırları içinde yer alan kentlere karayolu ulaşımı hizmeti alımı da ihale kalemleri arasında yer aldı. İhaleyi değerlendiren sektör temsilcileri kente gelecek olan kişilerin otelden etkinliğin yapılacağı yere olan transferleri de düşünüldüğünde Büyükşehir Belediyesinin kasasından en iyimser tahminle 20 milyon liraya yakın bir ücret çıkabileceği yönünde görüş belirtti. Bir yandan belediye meclisinden art arda altığı yetkilerle yüz milyonlarca Euro'luk dış borçlanmaya giden Tunç Soyer'in diğer yandan da kentte yapılacak etkinlikler için böylesine büyük bir kaynağı ulaşım ve konaklama giderlerine harcayacak olması bu kadar da olmaz dedirtti.

İHALE KAPSAMINDA NELER VAR?

*Havayolu ile İzmir - İstanbul geliş gidiş ulaşım hizmeti (350 kişi. Toplamda 750 bilet)

*Havayolu ile İstanbul İzmir-İzmir-İstanbul Business Class ulaşım hizmeti (15 kişi. Toplamda 30 bilet)

*Havayolu ile Ankara- İzmir, İzmir - Ankara ulaşım hizmeti (50 kişi. Toplam 100 bilet)

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*Havayolu ile Türkiye sınırları içinde gidiş- dönüş şehirlerarası ulaşım hizmeti (Toplam 50 kişi. 100 bilet)

*Karayolu ile Türkiye sınırları içinde şehirlerarası ulaşım hizmeti(40 kişilik otobüs bileti)

*Karayolu ile Türkiye sınırları içinde şehirlerarası ulaşım hizmeti (40 kişilik otobüs bileti)

*Konaklama hizmeti: En az 3 yıldızlı otelde single oda + kahvaltı (250 kişi)

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*Konaklama hizmeti: En az 3 yıldızlı otelde double oda+kahvaltı '175 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 4 yıldızlı otelde single, oda+kahvaltı. (450 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 4 yıldızlı otelde double, oda+kahvaltı (550 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 4 yıldızlı otelde single, yarım pansiyon. (950 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 4 yıldızlı otelde double, yarım pansiyon (1750 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 4 yıldızlı otelde single, tam pansiyon (200 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 4 yıldızlı otelde double, tam pansiyon (200 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı otelde single, oda+kahvaltı. (50 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı otelde double, oda+kahvaltı. (50 adoet)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı otelde single, yarım pansiyon (40 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı otelde double yarım pansiyon. (10 kişi.)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı otelde single, tam pansiyon (40 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı otelede double, tam pansiyon. (10 kişi)

*Konaklama hizmeti: En az 5 yıldızlı pluss otelde single, tam pansiyon (20 adet)

*Konaklama hizmeti: En az 5 +5 plus otelde double tam pansiyon (5 kişi)

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