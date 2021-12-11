Türkiye şehitlerini uğurladı

Kuzey Irak
'ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 3 askerden ikisi dün son yolculuğuna uğurlandı.
Uzman Çavuş Ali Sarı için Balıkesir
'de tören düzenlendi. Şehit Ali Sarı'nın, Rus asıllı eşi Anna Sarı güçlükle ayakta durabildi. Şehidin Adel (3) ve Aksel (6) isimli çocukları bulunuyordu.
Uzman Çavuş Doğanay Çelik (23) için Yozgat
'ın Yerköy
ilçesinde tören düzenlendi. Mollahüsrev Camii'ndeki törene, şehidimizin ailesinin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal ile kentin milletvekilleri, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse de katıldı. Şehit Çelik, burada helallik alınmasının ardından Hacı Osmanlı Köyü'nde gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.
Şehit Çelik'in anne ve babasının küçük yaştayken ayrıldığı, annesiyle dedesi ve anneannesinin evinde büyüdüğü, 1 yıl önce uzman çavuş olduğu öğrenildi. Şehidin evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
DUASI KABUL OLDU
Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün cenazesi ise memleketi Nevşehir
'e gönderildi. Bugün toprağa verilmesi beklenen şehidin polis memuru olan kuzeni Cebrail Aksöz'ün de 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğu ortaya çıktı. İdris Aksöz'ün de silah arkadaşlarına, "Ben de ağabeyim gibi şehit olmak istiyorum. İnşallah şehit olurum" dediği öğrenildi.
Şehit İdris Aksöz'ün 2 ay önce nişanlandığı, kısa süre içerisinde evleneceği öğrenildi.
NİŞANLISINA ASKER SELAMIYLA VEDA ETTİ
Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, arazide kayıp düşerek ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Uzman Çavuş Emre Ceylan (28), memleketi Kırıkkale
'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Zarife, ağabeyi Emrah Ceylan ve nişanlısı Eda Ceylan törende askeri parka ile yer aldı. Şehit Emre Ceylan ile 1.5 yıl önce nişanlanan ve yaz aylarında dünyaevine gireceği öğrenilen Eda Ceylan, asker selamı vererek nişanlısına veda etti. Eda Ceylan, nişanlısının cenazesi başında ağlayanlara, "Ağlama, ağlama hala. Ağlayanları hiç sevmez" dedi. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın cuma namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından, Balışeyh ilçesi Köse Durak Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.