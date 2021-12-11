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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Türksat 5B, 19 Aralık’ta fırlatılacak

ANKARA
Türksat 5B, 19 Aralık’ta fırlatılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun 19 Aralık Pazar günü saat 06.58'de Space X Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacağını açıkladı. Karaismailoğlu, uyduyu fırlatma hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkânı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Uydumuzla Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelere hitap edebileceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A'yı ise 2023'te uzaya göndereceklerini söyledi.
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Türksat 5B, 19 Aralık’ta fırlatılacak
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