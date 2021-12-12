13 yıllık rekoru kırdı!

Atletizm Federasyonu ve İzmir Atletizm İl Temsilciliği tarafından Atatürk Stadyomu Soner Coşan Kapalı Salonu'nda düzenlenen yarışmalara yaklaşık 200 atlet katıldı.

13 YILLIK REKOR TARİHE GÖMÜLDÜ

Yarışmalara Bodrum'dan katılan İZMAK sporcusu Türkiye rekortmeni Fatma Anter 55 yaş kategorisinde yarıştığı 60 metrede 9. 42 ile Türkiye ve Balkan Ülkeleri Rekorunu kırdı. Eski rekor Hırvat atlet Branka Graiç tarafından 2012 yılında 9.46 ile kırılmıştı. 60- 100-200-400 metrede Türkiye rekorları 50-55 yaş grubunda Anter'e ait. Anter yaptığı açıklamada "En büyük eksiğimiz tabiiki Bodrum'da bir atletizm pistinin olmaması. Biz master atletleri geçtik, aramızda yıldız genç milli takıma hazırlanan sporcularımız var, onlarında pist antrenmanları eksik kalıyor Ya Milas'a ya da Muğla'ya pist antrenmanına gitmek zorunda kalıyoruz. Tabiiki hiçbir eksikliği bahane olarak görmüyoruz, elimizden geldiğince ilçemizin, kentimizin ve ülkemizin adını her alanda duyurmaya gayret gösteriyoruz. Atletizm pisti çok masraf isteyen bir tesis değil. Olursa Bodrum'dan daha öncede olduğu gibi yine dünya ve Avrupa şampiyonları çıkartma şansımız olur. Bodrum'da yaklaşık otuz atlet olarak ışıkları olmayan karanlık bir parkta ve beton zeminde antrenman yapmak zorunda kalıyoruz. Önümüzdeki yıl Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na bu şartlarda hazırlanmak zorundayız. Bu şartlara rağmen bugüne kadar 40' a yakın Türkiye ve Balkan rekoru kırdık" dedi.

BODRUMLU ATLETLERDEN 4 BİRİNCİLİK

Yarışmalara Bodrum'dan katılan İZMAK sporcuları Fatma Anter 60 metrede, İZMAK Sporcusu Fehime Özkan 60 metrede, Yalıkavak Halil İbrahim İper Lisesi öğrencileri ve Gaziemir Belediye Spor atletleri Mihraç Ayan 1500 metrede, İlayda İnce ise 60 metrede 1. Oldular. 1500 metrede birinci olan Mihraç Ayan önümüzdeki hafta sonu Bursa'da yapılacak Türkiye Kros Yarı Finalleri'nde İzmir takımının 1. sporcusu olarak yarışacak.