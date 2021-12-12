2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

GÜVENLİK güçlerinin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonları tüm hızıyla sürerken, her geçen gün örgüte ağır darbe vuruluyor. Dün de Barış Pınarı
bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi. ANKARA