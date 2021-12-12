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Giriş Tarihi: 12.12.2021

23 ülkeden 121 konuşmacı 3 bin davetli

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
23 ülkeden 121 konuşmacı 3 bin davetli
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen iki günlük Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) dün başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen stratejik iletişim ortamını şekillendiren lider bir platform olmayı hedefleyen zirve, stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getiriyor. Akademi, düşünce kuruluşları, kamu sektörü, medya, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılım sağlayacağı zirvede iki ayrı sahnede, 23 farklı ülkeden toplam 121 konuşmacı ve 3 binden fazla davetli bir araya geliyor. TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, IGA'dan Mehmet Kalyoncu ve THY'den Mert Dorman da bugün "Türkiye'nin Markaları" özel oturumunda ülkenin önde gelen markalarının hikâyelerini izleyicilerle paylaşacak. Zirvenin ilk gününde Haliç Kongre Merkezi'nde açılan stantlar büyük ilgi gördü.
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23 ülkeden 121 konuşmacı 3 bin davetli
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