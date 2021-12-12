23 ülkeden 121 konuşmacı 3 bin davetli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
'nca düzenlenen iki günlük Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) dün başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen stratejik iletişim ortamını şekillendiren lider bir platform olmayı hedefleyen zirve, stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getiriyor. Akademi, düşünce kuruluşları, kamu sektörü, medya, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılım sağlayacağı zirvede iki ayrı sahnede, 23 farklı ülkeden toplam 121 konuşmacı ve 3 binden fazla davetli bir araya geliyor. TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş
, IGA'dan Mehmet Kalyoncu
ve THY
'den Mert Dorman
da bugün "Türkiye'nin Markaları" özel oturumunda ülkenin önde gelen markalarının hikâyelerini izleyicilerle paylaşacak. Zirvenin ilk gününde Haliç Kongre Merkezi'nde açılan stantlar büyük ilgi gördü.