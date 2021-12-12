Haberler Gündem Haberleri Adıyaman'da korkunç kaza! 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 12.12.2021 23:13

Adıyaman'da korkunç kaza! 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Adıyaman’da korkunç kaza! 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serhat Gazi Tavukçu idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.

2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serhat Gazi Tavukçu ile otomobilde bulunan Mehmet Polat, Mehmet Resul Ata ve Eren Kaplan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Polat ile Serhat Gazi Tavukçu'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adıyaman'da korkunç kaza! 2'si ağır 4 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA