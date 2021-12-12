Adıyaman’da korkunç kaza! 2’si ağır 4 kişi yaralandı

2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serhat Gazi Tavukçu ile otomobilde bulunan Mehmet Polat, Mehmet Resul Ata ve Eren Kaplan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Polat ile Serhat Gazi Tavukçu'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.