AK Parti
Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda, "Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin" mottosuyla başlatılan 'Teşkilat Akademisi' eğitimleri devam ediyor. Başkan Erdoğan 81 ilde 92 bin 667 teşkilat mensubuna ulaşmayı hedefleyen eğitimlerin İzmir
'deki ayağına video mesajla hitap etti: "2023 seçimleri
sürecinde AK Parti yüzünü yine milletimize dönecektir. Seçkinlerin, vesayetçilerin; çalışmadan, üretmeden kazanmaya alışmış tufeylilerin ülkesinden, milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye'ye kavuştuk. AK Parti, elitlere değil sadece millete hizmet etmiş, millet de bunun karşılığında girdiği seçimlerin tamamında emaneti AK Partili kadrolara vermiştir. AK Parti'nin mayasını millet atmış, hamurunu millet yoğurmuş, kumaşını millet dokumuştur. Sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar siyaset sahnesinden silinip giderken, AK Parti'nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya, oyuna, ihanete rağmen, dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur. Milletle bağımızı ne kadar güçlü, ne kadar sağlam tutarsak Allah'ın izniyle başarılarımız katlanarak artmaya devam edecektir. Milletin gönül defterinden silinen bir siyasi hareketi ise ayakta tutabilecek hiçbir güç yoktur. Büyük Türkiye'nin hikâyesinin başkahramanı da sizlersiniz. Sizlere güveniyor, her birinizin davamızı en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum." Erdoğan'ın sözleri, partililerden büyük alkış aldı.