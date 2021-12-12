Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Milli elektrikli tren 2022 yılında raylarda olacak

"50 MİLYON TONUN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Karaismailoğlu, "Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton. 2023 yılında 50 milyon tonun üzerine çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz.