Bakan Kurum muhalefete sert çıktı: Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden imar ettik, inşa ettik!

"330 BİN DÖNÜŞÜM VE SOSYAL KONUTUN İNŞASINI SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin önünde devasa bir deprem gerçeği bulunduğunu ve son 120 yılda 80 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Kentsel Dönüşüm Seferberliği kapsamında bugüne kadar 1,7 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını belirterek, "Yatırım değeri 110 milyar lira olan, 130 bini İstanbul'da olmak üzere tam 330 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz. Bugüne kadar TOKİ'mizle 4 bin 400 şantiyemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut rakamına ulaştık, ülkemize tam 1,1 milyon sağlıklı yuva kazandırdık. 178 bin konutun inşası da hızlı bir şekilde devam etmektedir. 2002'den bugüne kentsel dönüşümle, TOKİ tarafından yapılan konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 65'ini güvenli hâle getirdik. 54 milyondan fazla vatandaşımıza afetlere karşı güvenli konutlarda oturma imkânı sağladık. Yıllardır yönettikleri şehirleri mağdur edenler, depreme hazırlık noktasında bir arpa boyu yol alamayanlar, iş yapmayıp sadece laf üretenler bu eserlerin kıymetini bilmezler, bilemezler." diye konuştu.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN 'MAĞRUR İZMİR'İNİ, 'MAĞDUR İZMİR' YAPTINIZ"

"Bize '3 yıldır Bakansınız, ne değişti?' diyorsunuz. Ben neler yaptığımızı anlattım, yine anlatacağım" diyen Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

Soruyorum sizlere! Siz, 25 yıldır yönettiğiniz İzmir'de başlattığınız 1 tane kentsel dönüşüm projesi gösterebilir misiniz? 3 yıldır yönettiğiniz şehirlerde, kaç tane kentsel dönüşüm projesi, kaç tane yeşil alan projesi, kaç tane arıtma tesisi projesi başlattınız? Siz 25 yılda, Gazi Mustafa Kemal'in mağrur İzmir'ini mağdur İzmir yaptınız. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Yerel yönetimlerin yetkisini kısıtlıyormuşuz! Bir kere, 2002 yılından sonra yaptığımız reformlarla yerel yönetimlerimizin yetki alanlarını siz değil, biz genişlettik. Gelirlerini siz değil, biz artırdık!

"2002 yılında genel bütçe vergilerinden belediyelere ne kadar pay aktarılıyordu biliyor musunuz? 4,7 milyar. Bu miktar 2020 yılında 100 milyara yaklaştı. 'İş yaptırmıyorsunuz' diyorsunuz da size soruyorum, siz bugüne kadar milletin hayrına hangi işi yapmak istediniz de biz engel olduk? Tek bir örnek gösteremezsiniz. İşte bugün sizin partiniz tarafından yönetilen İzmir'de, toplam 5 bin 400 konutluk İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini biz başlattık. 26 Kasım'da, 9 ay gibi kısa bir sürede, ilk konutlarımızı İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2022'de İzmir'de evine kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. İzmir'de daha çok büyük işler yapacağız. İzmir'i CHP'nin insafına bırakmayacağız."

Bakan Kurum Meclis'te konuştu "Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden imar ettik, inşa ettik!" | Video

"SİZ YAKTINIZ, YIKTINIZ; BİZ YENİDEN İNŞA ETTİK"

Diyarbakır'da tarihî surları 50 milyon lira yatırımla restore ederken Şırnak'ta Dicle Mahallesi'nde yeni yuvalar yapmaya devam ettikleri bilgisini de veren Murat Kurum, şunları söyledi:

"Mardin'de tarihi binaları ihya ederken Hakkâri'de yurtlar yapıyoruz, okullar yapıyoruz. Allah'ın izniyle, analarımızın duasıyla, milletimizin desteğiyle de yapmaya devam edeceğiz! Çünkü bizim bölgede attığımız her bir adım Kürt kardeşlerimizin umudu olmuştur. Açtığımız her yeni kapı Kürt kardeşlerimiz için huzur olmuştur. Attığımız her temel, kalemi silaha galip kılmıştır. Açtığımız her millet bahçesi çocuklarımızın neşesi olmuştur. Tamamladığımız her bir konut sıcacık, güven dolu bir yuvaya dönüşmüştür. Biz açtığımız her eserle Kürt kardeşlerimizin tebessümü için mücadele ederken siz annelerimizi feryat ettirdiniz, siz babalarımıza ağıtlar yaktırdınız. Biz 'Kürt kardeşlerimiz daha mutlu olsun, şehirlerimiz kalkınsın' diye mücadele ederken siz yaktınız, yıktınız, harap ettiniz. Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik, yeniden inşa ettik, yeniden ihya ettik. Hiç telaşlanmayın! Siz isteseniz de istemeseniz de biz üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı; teröre, teröristlere, hainlere teslim etmedik; bundan sonra da etmeyeceğiz."