Delta varyantına odaklanmalıyız

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü
Direktörü Dr. Anthony
Fauci, Delta ve Omicron varyantları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda ABD
Başkanı Joe Biden
yönetiminin Sağlık Başdanışmanı olan Fauci, Delta varyantının bu kış boyunca ABD halkı için 'asıl sorun' olmaya devam edeceğini bildirdi ve Delta'nın toplum için Omicron'dan daha tehlikeli olduğunu bildirdi. Fauci, "İlk kez Hindistan
'da ortaya çıkan Delta varyantıyla yeterince sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Halen Delta'yla bağlantılı günde 100 bin vaka kaydetmemize rağmen insanlar Omicron varyantı ve kış mevsimi hakkında konuşuyor. Ülkedeki hastanelerimizde yaklaşık 50 bin vakamız var" dedi.
TÜRKİYE'DE DE BASKIN
ABD'de Omicron varyantı tespit edilen eyalet sayısı 19'a yükseldi. Ülkede aşı olmayan kişi sayısı 60 milyon. Türkiye
'de henüz Omicron vakası görülmedi. Ancak ülkemiz de de baskın olan Kovid-19 varyanıtları Delta ve Delta plus. DIŞ HABERLER